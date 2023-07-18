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منوعات
أكبر فنجان قهوة في العالم... من قام بتحضيره؟
Lebanon 24
18-07-2023
|
11:10
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دخلت مدينة تفير الروسية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحضير أكبر فنجان قهوة في العالم، وذلك باستخدام حوالي 100 كيلوغرام من قهوة "أرابيكا".
تم ذلك بمبادرة من إحدى الشركات اذ جرى نصب الكوب على ارتفاع أكثر من مترين في إطار الاحتفالية بمناسبة يوم المدينة والذكرى 888 لعاصمة الإقليم، برعاية ماركة "Poetti"، المملوكة لشركة "ميل فودز"، والتي اشترت أعمال رجل الأعمال الفنلندي باوليغ في روسيا الاتحادية.
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وقال ميخائيل غلوخوف مدير التسويق في "ميل فودز": "نحن نسعى جاهدين لضمان أن يفخر سكان مقاطعة تفير بمصنع تحميص البن والمنتج على أراضي المقاطعة. ومن الآن فصاعدا، تم وضع تفير على خارطة القهوة ليس فقط في روسيا، وإنما أيضا في العالم بفضل الرقم القياسي الجديد الذي تم تسجيله".
وأضاف معلقا في ختام هذه الفعالية: "بإمكاننا الآن المطالبة بلقب عاصمة القهوة في العالم".(نوفوستي)
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