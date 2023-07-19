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عبر مئذنة المسجد... هكذا سرّب أسئلة الامتحانات

Lebanon 24
19-07-2023 | 00:17
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أظهرت مقاطع فيديو قيام شخص في منطقة عيرا بمحافظة البلقاء الأردنية ببث إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة عبر سماعات مسجد، بهدف إيصالها إلى الطلبة المتواجدين في قاعة الامتحان القريبة من المسجد.
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وقررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الثلاثاء، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط إلى أخرى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ القوة الأمنية المُكلّفة بتأمين حراسة إحدى المدارس التي تُقدّم بها امتحانات الثانوية العامة في محافظة البلقاء، تحركت إلى أحد المساجد القريبة بعد سماعهم شخصاً استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تلقين أجوبة امتحان الثانوية العامة للطلبة المتقدمين.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من ضبط ذلك الشخص على الفور داخل المسجد وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

وتعد امتحانات الثانوية العامة الكابوس الأكبر للعائلات الأردنية والذي يعد بمثابة بوابة المستقبل حيث يلقى اهتماما واسعا من قبل الأهالي والطلبة.

ويتعرض الطلبة للضغط والتوتر الكبيرين بالاستعداد لهذه الفترة التي تحدد مصير حياتهم ومستقبلهم، حيث يبذلون جهودا مكثفة والدراسة لفترات طويلة جدا ومتواصلة.

كما تحظى اختبارات الثانوية العامة بجهود حكومية عالية من الناحية الفنية والأمنية منعا من تسريب الأسئلة أو استخدام الطرق الملتوية للغش من قبل الطلبة.

حيث تقوم بعملية معقدة في وضع الأسئلة إضافة لحماية المنشآت التعليمية التي يتم تقديم الاختبارات فيها من قوى أمنية ووسائل التشويش وقطع الإنترنت والإتصالات. (سكاي نيوز عربية) 
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