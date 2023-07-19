30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
19-07-2023
|
00:38
A-
A+
A+
A-
انتشر مقطع فيديو وثق لحظة سرقة شاحنة مع طفل بداخلها بينما كانت العائلة على الرصيف في بوسطن قبل أيام.
ونشرت شرطة بوسطن أيضًا صورة للشخص الذي قالوا إنه سرق الشاحنة مع طفل لا يزال بداخلها وبعد اكتشافه الأمر توقف ووضع الطفل الرضيع على جانب الطريق.
Advertisement
وقالت الشرطة إن الفيديو يظهر شخصًا كان يركب دراجة قبل أن يتخلى عنها ليسرق الشاحنة، فيما كان مالكها والزوجة يهتمان بمشكلة صغيرة أصابت ابنهما البالغ من العمر عامين.
وأخبرت الأسرة الشرطة أنه كان عليهم التوقف لرعاية طفلهم البالغ من العمر عامين.
وعلم الضباط الذين تلقوا اتصالا حول عملية اختطاف تم الإبلاغ عنها أن رجلاً من أصل إسباني ضخم البنية وله شعر طويل ولحية شوهد آخر مرة يرتدي قميصًا رماديًا وبنطالًا رماديًا قد هرب للتو في شاحنة مع طفل رضيع بداخلها.
وقال خوسيه كروز، يعيش قرب المنطقة، إن "عمليات السطو وسرقة السيارات أصبحت مشكلة كبيرة في الحي".
وقال جيران آخرون: "على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير".(العربية)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"
Lebanon 24
"ما هي إلا البداية".. "فرن عملاق فوق البحر المتوسط" بسبب "شارون"
12:05 | 2023-07-18
18/07/2023 12:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة برامج وممثلة لبنانية تخسر شقيقها: "أخ يا خيي"
Lebanon 24
مقدمة برامج وممثلة لبنانية تخسر شقيقها: "أخ يا خيي"
12:10 | 2023-07-18
18/07/2023 12:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:40 | 2023-07-18
18/07/2023 09:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2023-07-18
18/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول
Lebanon 24
هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول
01:30 | 2023-07-19
19/07/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:40 | 2023-07-19
في الجزائر... 34 قتيلا في حادث سير
02:34 | 2023-07-19
وضع سيارته "الرولز رويس" في شرفة شقته بالطابق الـ 44.. شاهدوا الفيديو
01:52 | 2023-07-19
إذا وجدت نفسك أمام سمكة قرش... كيف يمكن ان تنقذ حياتك؟
00:17 | 2023-07-19
عبر مئذنة المسجد... هكذا سرّب أسئلة الامتحانات
00:02 | 2023-07-19
درجات حرارة مرتفعة جداً وغير مسبوقة... كيف نساهم كأفراد في مكافحة هذه الظاهرة؟
23:00 | 2023-07-18
برجك اليوم
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
19/07/2023 14:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
19/07/2023 14:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
19/07/2023 14:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact