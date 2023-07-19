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فضيحة تطال أحد أشهر مطاعم الوجبات السريعة.. هذا ما فعلته موظفة بالطعام!

Lebanon 24
19-07-2023 | 12:36
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أفادت الشرطة الأميركية أن الموظفة جيمي كريستين ميغور صاحبة الـ39 عاما والتي تعمل لدى "برغر كينغ" في ساوث كارولينا، أخرجت بطاطا ملقاة في سلة المهملات وقدمتها مرة ثانية للعملاء.

وبعد التحقيق في الواقعة، تم احتجاز ميغور بتهمة "العبث بالطعام".
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وينص قانون ساوث كارولينا على أنه من غير القانوني لأي شخص أن يتلاعب بشكل ضار بمنتج دوائي بشري أو مادة غذائية، بقصد إلحاق ضرر جسدي بشخص ما، وأي شخص يدان بذلك قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

وقال متحدث باسم "برغر كينغ": "هذه الادعاءات لا تتوافق مع التزام العلامة التجارية بجودة الطعام والخدمة وخلق تجربة استثنائية للزبائن".

وأضاف: "يتعاون صاحب الامتياز لهذا المطعم مع السلطات المحلية وسيتخذ الإجراء المناسب بناء على النتائج. لا يمكننا مشاركة تفاصيل إضافية في الوقت الحالي". (سكاي نيوز عربية) 
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