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حادث غريب من نوعه.. شاحنة تقتل مواطناً داخل منزله (صور)

Lebanon 24
19-07-2023 | 14:00
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شهد حي "كدية السبع" في تطوان المغربية، أمس الثلاثاء، حادثا مروريا غريبا من نوعه راح ضحيته مواطن مغربي بعد اقتحام شاحنة خاصة بالسيارات المعطلة، جدار منزله.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاحنة المذكورة اخترقت جدار المنزل الذي كان يتواجد به الرجل، في ظروف لا تزال غامضة وغير مفهومة. وأوضحت المصادر عينها أن الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة في المكان. (روسيا اليوم) 
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المغرب.. حادث غريب من نوعه وشاحنة تقتل مواطناً داخل منزله (صور)
 
المغرب.. حادث غريب من نوعه وشاحنة تقتل مواطناً داخل منزله (صور)
 
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