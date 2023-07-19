الحمل

يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة معها

الثور

تؤهلك الكفاءة التي تتمتع بها لشغل أفضل المناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن المسؤوليات التي ستلقى عليك تكون كبيرة، فهل أنت قادر على تحملها؟

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الجوزاء

تزول اليوم بعض الالتباسات وتتخلص من رواسب الماضي وتشرف على صفحة جديدة من التعامل مع الزملاء

السرطان

يزيل هذا اليوم بعض الالتباس والغموض إذا عانيت منهما، لكن عليك الابتعاد عن غريم أو خصم من الممكن أن يؤذيك

الأسد

تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة

العذراء

يزول الالتباس وتعاود اللقاء ببعض الزملاء الغائبين، وتخطط معهم لمستقبل مهني تكون فوائده كبيرة على الجميع

الميزان

تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة

العقرب

تزال بعض الخلافات اليوم وتبرز إلى الواجهة مجدداً قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف

القوس

عليك أن تدرك مدى حدودك وسلطاتك في تولي بعض الأمور الموكلة إليك لإنجازها في الوقت المحدد

الجدي

تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة

الدلو

تزول عمليات التباس وإرباك صادفتها قبل هذا اليوم وتستعيد ثقتك بنفسك وقدرتك على التغلب على المعوقات

الحوت

تناقش اليوم قضايا مادية مهمة وتحاول أن تضع مخططات تساعدك على مواجهة أي مأزق مادي