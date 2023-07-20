الحالة المزاجية والقهوة... علاقة وطيدة

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بالنسبة للغالبية العظمى من سكان الكوكب، تُعد قهوة الصباح هي الشيء الذي يجعل الدماغ يستيقظ والجسم يتحرك، ففي كل يوم يتم استهلاك ملياري كوب قهوة حول العالم، ويحتسي الأميركيون 400 مليون فنجانا منها يوميا، لأنهم يعتبرون شربها "تعبيرا عن الحرية".حتى سكان المملكة المتحدة الذين عُرفوا دائما بأنهم من عشاق الشاي، "أنفقوا مليار جنيه إسترليني على القهوة العام الماضي، بمتوسط كوبين للفرد يوميا"، وفقا لموقع "روست آند بوست" (Roastandpost).وهو ما جعل العلماء يعكفون على تحليل تأثير "مكونات القهوة" على الحالة البدنية والمزاجية بمجرد تناولها (دراسات 2015، و2017 كمثال).وترى كريستين كروز كلارك، خبيرة التغيير الإستراتيجي، وسيدة الأعمال الكندية في مجال القهوة، أن "رائحة كوب القهوة الطازج هي أكثر متعة من مذاق المشروب نفسه، وأن الجلوس في المقهى والاستنشاق البطيء يمكن أن يحفز عقلك ومزاجك". بالإضافة إلى أنه "دون حاسة الشم لن يكون مذاق القهوة بالدرجة نفسها من الدقة".فقد أصبحت رائحة القهوة مُحببة كمذاقها، وانتشرت عبارة "استيقظ واستنشق رائحة القهوة" لتصبح من الأقوال الشائعة، بعد أن استخدمها الأميركيون لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي.وتواتر الدعم البحثي الذي يتحدث عن "قوة رائحة القهوة في توفير الشعور باليقظة"، وأن "استنشاق رائحة القهوة يمكن أن يقدم فوائد مماثلة لفوائد القهوة نفسها، لصالح تعزيز الدماغ، وتحفيز الشعور بجو من الدفء والراحة والجاذبية".ففي عام 2013 أثبت بحث عن قوة الرائحة، أن "نشاط الدماغ ينتج عن الرائحة أكثر من النظر، حيث سجلت الرائحة نشاطا دماغيا أعلى بشكل ملحوظ، عند المقارنة بين شم رائحة وردة والنظر إليها".وفي دراسة نُشرت عام 2018، كان لدى الباحثين 100 طالب جامعي يخضعون لاختبار للالتحاق بكلية إدارة الأعمال، تم توزيعهم بالتساوي في غرفتين، إحداهما كانت مليئة برائحة القهوة، وأظهرت النتائج أن الذين كانوا محاطين برائحة القهوة سجلوا درجات "أعلى بكثير" من أولئك الذين لم يكونوا محاطين برائحة القهوة.بعد أن أظهرت أبحاث نُشرت عام 2019 أن "نكهة القهوة وحدها قد تجعلنا أكثر انتباها ونشاطا وحيوية لأطول فترة ممكنة في اليوم، كما أن استنشاق عبق حبوب البن المُحمّصة له تأثير مشابه لشرب القهوة، "فهو يعزز اليقظة ويحسن المزاج ويزيد من جودة وسرعة الذاكرة". ولاحظ الباحثون "حدوث فروق كبيرة في مستوى الكورتيزول وضغط الدم وضربات القلب، قبل وبعد الاستنشاق".تم تفسير ذلك بأن حاسة الشم هي المسؤولة عن حوالي 80% مما نتذوقه، وهي التي تصدر حكمنا النهائي على القهوة، أكثر من الحواس الأخرى.فقد وجدت دراسة أخرى، أجراها باحثون من جامعتي تورنتو وموناش في أستراليا ونُشرت في العام نفسه، أن "رائحة القهوة تجعل شُربها أكثر تأثيرا نفسيا"، وأشار الدكتور يوجين تشان، المشرف على الدراسة، إلى أن "الناس يشعرون بالصلة بين القهوة والإثارة وشم رائحة القهوة، أو المشي بجوار المقهى المفضل لديهم، أو حتى مشاهدة إعلانات القهوة، ودون تناول أي شكل من أشكال الكافيين".يعتبر الخبراء "رائحة القهوة أكثر جاذبية من مذاقها"، لخصائصها الفريدة التي تجعلنا ننجذب إليها بشدة، "فهي مزيج من النكهات الحلوة والحارة والزهرية والدخانية والتوابل والفاكهة".وتقول الخبيرة كلارك، التي تملك وتدير أحد أشهر محامص القهوة، "مثلما تتمتع حبوب البن المختلفة بمذاقها الفريد، فإنها تنتج أيضا رائحة مميزة عند تخميرها"، مضيفة أنه عندما يتم تحميص حبوب البن، "تتسبب الحرارة في حدوث تفاعل بين محتواها من الأحماض الأمينية والسكر، وإطلاق الزيوت العطرية والروائح المكونة لمعظم نكهة القهوة، ثم يأتي طحن الحبوب وتخميرها، ليضيف مزيدا من الرائحة".وتوضح أن "التحميص الخفيف يُعطي رائحة أكثر ثراء، أما المتوسط فينتج رائحة مكرملة أو جوزية أو شبيهة برائحة الشوكولاتة، لكن التحميص الداكن هو الأكثر جرأة، وأحيانا يبدو مُدخنا".(الجزيرة)