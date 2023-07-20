"ملياردير جديد في كاليفورنيا"... تذكرة يانصيب تربح مليار دولار أميركي!

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أعلنت مؤسسة "باوربول" لليانصيب في الولايات المتحدة إن تذكرة فائزة بأكثر من مليار دولار، بيعت في كاليفورنيا، وهي ثالث أكبر جائزة في تاريخ اللعبة.وقال "يانصيب كاليفورنيا" على تويتر إن التذكرة الفائزة بيعت في لوس أنجلوس.وجاء في التغريدة "كاليفورنيا لديها ملياردير جديد! تم بيع تذكرة محظوظة في لاس بالميتاس ميني ماركت، في لوس أنجلوس، وكانت تلك التذكرة الوحيدة في جميع أنحاء البلاد، المطابقة لجميع الأرقام الستة، في سحب 19 تموز لقد تم الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ مليار دولار".وجاءت مبيعات التذاكر بالجائزة الكبرى أكبر من التقديرات، مما نقلها من سابع أكبر فوز بجائزة يانصيب أميركية، إلى سادس أكبر فوز في الولايات المتحدة على الإطلاق.وكانت التقديرات تشير إلى مليار دولار كقيمة الجائزة، إلا أن المبيعات دفعتها لتتخطى ذلك بقليل.ويمكن للفائز أن يختار الحصول على إجمالي الجائزة بدفعات سنوية، أو 558.1 مليون دولار، دفعة واحدة ولمرة واحدة.وكانت آخر مرة فاز فيها شخص بالجائزة الكبرى في 19 إبريل، وكانت تقدر بنحو 253 مليون دولار.ومنذ ذلك الحين، لم يفز أحد بالجائزة الكبرى.ويتم لعب "باور بوول" في 45 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو وجزر فيرجن الأميركية.