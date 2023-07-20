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فضيحة جنسيّة تهزّ أحد أشهر المطاعم!

Lebanon 24
20-07-2023 | 11:00
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هزت فضيحة جديدة شركة ماكدونالدز في بريطانيا، حيث تواجه مزاعم انتهاكات جنسية وعنصرية بحق موظفيها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن "موظفين لا تتجاوز أعمار بعضهم 17 عاما، تعرضوا لملامسات جسدية من دون موافقتهم، وواجهوا التحرش يوميا تقريبا".
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وأشارت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، إلى أنها "قلقة من سماع هذه الاتهامات الجديدة بالتحرش الجنسي والعرقي"، لافتة إلى أنها وضعت "خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش في ماكدونالدز". (روسيا اليوم)
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