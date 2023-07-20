أثناء مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية.. مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا صعقا بالكهرباء

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قتل ما لا يقل عن 15 شخصا صعقا بالكهرباء في الهند، الأربعاء، أثناء مشاركتهم في تظاهرة للاحتجاج على مقتل عامل قبل يوم واحد بنفس الطريقة وفي نفس المكان، حسبما أعلنت السلطات الخميس.ووقعت الكارثة في مشروع حكومي بمنطقة تشامولي في ولاية أوتارانتشال (شمال)، وأسفرت بالإضافة إلى القتلى الـ16، عن إصابة 11 شخصا.ومساء الثلاثاء، قضى حارس يعمل في المشروع الحكومي صعقا بالكهرباء بعدما لمس حاجزا معدنيا.وعثرت عائلته على جثته، الأربعاء، الأمر الذي أثار غضبا في المنطقة. (سكاي نيوز عربية)