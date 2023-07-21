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حبات البَرد تصيب أكثر من 100 شخص

Lebanon 24
21-07-2023 | 01:30
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في ظاهرة مناخية نادرة، أصيب ما لا يقل عن 110 أشخاص بعد هطول أمطار  مصحوبة بقطع من البرد بحجم كرة التنس على منطقة بشمال إيطاليا، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وجرت فصول الحادثة الغربية، ليل الأربعاء، في إقليم فينيتو، شمال شرقي إيطاليا، وذلك بحسب رئيس الإقليم، لوكا زايا، الذي أوضح أن قطر كل قطعة من قطع البرد وصل  إلى 10 سم.
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وقالت الحماية المدنية الإقليمية في فينيتو إن خدمات الطوارئ استجابت لأكثر من 500 مكالمة للمساعدة بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات، فضلا عن الإصابات الشخصية.

وعمد العمال إلى إزالة الزجاج من النوافذ المكسورة وقطع الأشجار والنباتات الأخرى التي تضررت بشدة في العاصفة.

وقال زيا: "بعد أن أثرت موجة الطقس السيء على مناطقنا الجبلية، باتت تضرب السهول الآن، مما تسبب في إصابة بعض الناس"، مضيفا أن معظم الإصابات نجمت عن الزجاج المكسور وانزلاق الناس على قطع البرد.

وذكرت قناة "Sky24" التابعة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن رجلا، يبلغ من العمر 53 عاما، يركب دراجته قد توفي أثناء العاصفة عندما دهسته زوجته التي كانت تتبعه بسيارتهما.(الحرة) 


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