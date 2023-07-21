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منوعات
بسبب سقوط قطعة دجاج على فخذها... تعويض مالي ضخم لطفلة من "ماكدونالدز"
Lebanon 24
21-07-2023
|
08:22
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انتزعت عائلة في ولاية فلوريدا حكما بتعويض مالي من "ماكدونالدز" بقيمة 800 ألف دولار، بعد تعرض ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات لحرق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج شديدة السخونة على فخذها.
وتعرضت أوليفيا كارابالو للحرق عام 2019، أثناء طلب والدتها وجبة طعام من إحدى نوافذ "ماكدونالدز".
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وحكمت المحكمة بتعويض عائلتها من قبل "ماكدونالدز" بمبلغ 800 ألف دولار، 400 ألف منها تعويضا عن الأضرار على مدى السنوات الماضية، و400 ألف أخرى تعويضا عن المستقبل.
قالت فيلانا هولمز والدة أوليفيا للصحفيين خارج قاعة المحكمة، إنها تعتقد أن هيئة المحلفين توصلت إلى "حكم عادل".
وأوضحت الأم خلال شهادتها أنها اشترت وجبات "هابي ميل" لابنها وابنتها، اللذين كانا في المقعد الخلفي للسيارة، عندما وقع الحادث.
أضافت أنها سمعت ابنتها تصرخ من الألم، وسرعان ما أوقفت سيارتها لتجد قطعة الدجاج الساخنة على فخذ ابنتها.
من جهتهم، رد محامو الدفاع عن شركة "ماكدونالدز" بأن جرح الطفلة شُفي بعد حوالي 3 أسابيع ولم تتعرض لأي إزعاج إضافي، لذا يجب أن يتم تعويضها بمبلغ 156 ألف دولار للأضرار الماضية والمستقبلية.
قالت "ماكدونالدز" إنها اتبعت قواعد سلامة الأغذية، التي تتطلب أن تكون ساخنة بدرجة كافية لتجنب تسمم السالمونيلا، وأن استخدامها خارج المطعم لم يعد تحت سيطرتهم.
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