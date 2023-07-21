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ما هو "الفيسكيني" الذي يلبسه الصينيون لحماية أنفسهم من الحرّ؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:00
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في بكين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يقبل السكان على لباس بحر جديد يدعى "الفيسكيني"، الذي يغطي الوجه بأكمله لحمايته من الشمس.

وسلطت صحيفة "غارديان" البريطانية الضوء على أحدث صحيات الموضة في الصين، فقالت إن "الفيسكيني يلقى رواجا، حيث يخفف من وطأة الحر مع تجاوز الحرارة في بكين 35 درجة مئوية، بينما وصلت درجة حرارة الأسطح في بعض مناطق البلاد إلى 80 درجة مئوية".
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وقالت الصحيفة إن "سكانا وزوارا إلى بكين باتوا يستخدمون قبعات تحتوتي على مراوح، ويغطون أجسادهم بالكامل حتى لا يتعرضوا للحروق بفعل أشعة الشمس". (سكاي نيوز)
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