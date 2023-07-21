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جمجمة بيتهوفن تعود إلى النمسا... مع من كانت؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 16:00
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أعيدت أجزاء من جمجمة يعتقد أنها للموسيقي لودفيغ فان بيتهوفن إلى النمسا، حيث توفي أسطورة الفن الألماني في القرن التاسع عشر، فيما يأمل الخبراء أن تساعد بتوضيح أسباب إصابته بالصمم ووفاته.

وتبرع بهذه الأجزاء رجل الأعمال الأميركي بول كوفمان لجامعة الطب في فيينا، واعتبر أن "مكانها هنا" في العاصمة النمساوية. (سكاي نيوز)
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