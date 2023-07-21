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منوعات
جريمة مروعة.. خنق طفلته وهشم جمجمتها بسبب "تيك توك"!
Lebanon 24
21-07-2023
|
12:11
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في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي من مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية، على قتل ابنته بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق "تيك توك"، وفق ما نقلته منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.
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وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، يوم الأربعاء، أن أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق "تيك توك" في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم نصح الأطفال لا قتلهم وإنهاء حياتهم.
كما نشرت المنظمة تقريرا أخباريا عن الطفلة وقالت سيدة يبدو أنها والدة الطفلة أن الأب انهار ضرباً على صغيرتها بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، مبينة "حاولت الدفاع عنها لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة".
وأضافت "هو لا يتعاطى ولكنه كان دائماً يقول البنت عار وفي حال كبرت ماذا سنفعل؟ لذلك يجب التخلص منها من الآن". (العربية)
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