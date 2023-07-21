بهدف إعادة إحياء علاقتها بحبيبها.. أمٌ وظفت قاتلا للتخلص من طفلها نهائيا





وتم الإبلاغ عن جاسمين بايز، بعد ملئها نموذجا على أحد المواقع الإلكترونية الساخرة، بغرض التخلص من طفلها.

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وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قالت الشرطة إن "الشخص الذي يدير الموقع تلقى الطلب وتواصل معنا، وبعد التحقيق تم اعتقال بايز ليلة الثلاثاء".



ووجهت إلى الشابة تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى.



واستخدمت بايز اسما مزيفا لتقديم الطلب على الموقع، وطلبت التخلص من طفلها بنقله إلى مكان بعيد أو قتله. ألقت الشرطة في مدينة ميامي الأميركية القبض على أم تبلغ من العمر 18 عاما، بعد محاولتها توظيف قاتل للتخلص من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.وتم الإبلاغ عن جاسمين بايز، بعد ملئها نموذجا على أحد المواقع الإلكترونية الساخرة، بغرض التخلص من طفلها.وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قالت الشرطة إن "الشخص الذي يدير الموقع تلقى الطلب وتواصل معنا، وبعد التحقيق تم اعتقال بايز ليلة الثلاثاء".ووجهت إلى الشابة تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى.واستخدمت بايز اسما مزيفا لتقديم الطلب على الموقع، وطلبت التخلص من طفلها بنقله إلى مكان بعيد أو قتله.

وتعقبت السلطات الشابة باستخدام رقم الهاتف الذي سجلته على الموقع، وتمكنت من الوصول إلى منزل جدة الطفل التي كانت تربيه، وأكدت الأخيرة أن هوية الطفل مطابقة للصورة التي تم إرفاقها بالطلب المقدم للموقع.

فقام أحد رجال الشرطة بالاتصال برقم الهاتف، وتواصل مع بايز على اعتبار أنه "القاتل المأجور"، وقالت الشرطة إن الأم وافقت على دفع 3 آلاف دولار مقابل تنفيذ المهمة.

في النهاية، تم احتجاز بايز، وأخبرت الشرطة أنها كانت على علاقة عاطفية مع شخص لم يعجبه أن لديها ابنا، وهذا ما دفعه للانفصال عنها. وأوضحت أنها أقدمت على مراسلة الموقع رغبة منها بالتخلص من طفلها، لإعادة إحياء علاقتها بالرجل". (سكاي نيوز عربية)