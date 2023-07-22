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اعتدى عليها أثناء القيادة.. هكذا نجحت الطفلة بالحصول على المساعدة بعد اختطافها

Lebanon 24
22-07-2023 | 01:08
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تمكنت شرطة ولاية تكساس الأميركية من انقاذ ضحية اختطاف تبلغ من العمر 13 عاما في جنوبي كاليفورنيا، بعد أن تمكنت من طلب المساعدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ستيفن روبرت سابلان ، 61 عاما ، يواجه الآن اتهامات بالخطف.
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وقام سابلان بإشهار مسدس في وجه فتاة كانت تسير على رصيف في سان أنطونيو بولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، وهددها بإطلاق النار إن لم تركب مع السيارة، وفق لوثائق المحكمة.

وتشير الشبكة إلى أن سابلان اعتدى جنسيا على الفتاة مرارا وتكرارا أثناء القيادة من تكساس إلى كاليفورنيا.

ووجهت هيئة محلفين كبرى، هذا الأسبوع، الاتهام إلى سابلان بتهمة الاختطاف وتهمة نقل قاصر بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي.

ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس. 

وتمكنت الضحية من رفع لافتة كتبت فيها "أنقذوني" من داخل السيارة بعد توجه سابلان إلى مغسلة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، واتصل شخص بخدمة الطوارىء الأميركية.

وأظهرت التحقيقات أن سابلان كان مطلوبا بتهمة السطو في فورت وورث بتكساس، ويعتبر مسلحا وخطيرا.

وتم العثور على مسدس أسود وأصفاد، وفق السلطات الأميركية. وفي حال إدانته بالتهمتين، قد يواجه سابلان حكما بالسجن مدى الحياة. (الحرة)
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