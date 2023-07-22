اعتدى عليها أثناء نومها وصوّر فعلته.. وبعد اكتشافها ما حصل هذا ما فعلته (صور)

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في حادثة مروعة، اغتُصبت امرأة من قبل حبيبها السابق، والذي كانت تجمعها به علاقة متقطعة، وحصل الاغتصاب خلال نوم الضحية التي قتلت نفسها بعد أن عثرت على لقطات للجريمة على هاتف المعتدي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.وكانت تينا لويس، 24 عامًا، تقيم في منزل إدوارد ويكس، 33 عامًا ، في كومبران، في جوينت، ويلز في المملكة المتحدة، بعد عيد الميلاد في كانون الثاني من العام الفائت عندما اغتصبها أثناء نومها.في اليوم التالي، سمح ويكس للويس باستخدام هاتفه لتشغيل لعبة، إلا أنها وخلال استخدام هاتفه عثرت على مقطع الفيديو المروّع وانتحرت.واستمعت محكمة كارديف كراون إلى تسلسل الأحداث التي أدت إلى انتحار لويس - التي وصفت بأنها "شبيهة بالطفل" وذلك بعد استدعاء الشرطة للتحقيق في الجريمة.وتم سجن ويكس لمدة 8 سنوات بتهمة اغتصابها وسيظل اسمه مسجلاً في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لبقية حياته. (lbci)