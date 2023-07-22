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"يا فرحة ما تمت": اعتُقل ليلة زفافه.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 04:11
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أصدرت السلطات القضائية التونسية، أمس الجمعة، قرارا باحتجاز عريس، للاشتباه بتورطه في قتل شاب دهسا بسيارة، إثر خلاف نشب بينهما، ليلة زفافه، بعاصمة البلاد.

وبحسب ما نقله موقع إذاعة "موزاييك" المحلية، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس الثانية، "قرار الاحتفاظ بعريس للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسا بسيارة، إثر خلاف نشب بينهما في محيط إحدى قاعات الأفراح".
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وفي حيثيات الواقعة، أفادت الصحيفة بأن خلافا نشب بين مجموعتين من الحاضرين إلى حفل الزفاف، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بمحيط قاعة الأفراح، "قبل أن يعمد العريس المتهم إلى ركوب سيارة، قادها في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، داهسا أحد الشبان".

وأدت العملية بحسب المصدر ذاته إلى وفاة الضحية في عين المكان وإصابة شخص آخر تعرض إلى جروح طفيفة، فيما تقرر التحفظ على العريس من أجل تهمة " القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد".(العربية)

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