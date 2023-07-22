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تغريم أشهر مطعم للوجبات السريعة بتعويض بقيمة 800 ألف دولار.. ماذا فعل لإحدى الزبائن؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:56
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منحت هيئة محلفين بولاية فلوريدا الأميركية تعويضا ماليا بقيمة 800 ألف دولار من سلسلة المطاعم الشهيرة "ماكدونالدز"، لصالح طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بسبب تعرضها لحروق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج شديدة السخونة قد اشترتها في وجبة الأطفال "هابي ميل" قبل 4 سنوات.
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وكانت أوليفيا كارابالو قد تعرضت للحرق عام 2019 إذ كان عمرها آنذاك 4 سنوات أثناء طلب والدتها وجبة طعام من خدمة "درايف ثرو" التي توفرها "ماكدونالدز".

وألزمت الهيئة المطعم بتعويض عائلة القاصر بقيمة 800 ألف دولار، نصفها عن الضرر الذي حدث حينها والباقي تعويض عن المستقبل.

وقالت والدة الفتاة فيلانا هولمز، للصحفيين إن هيئة المحلفين "قد أصدرت حكما عادلا"، لما عاشته ابنتها من ألم فسرعان ما صرخت بعد استلام الوجبة بعد أن حرقت فخذها مشيرة إلى أن المطعم لم يحذرها مسبقا من درجة حرارة الطعام خاصة أن وجبات الأطفال لا تُقدَّم بحرارة مرتفعة.

وكان الرد من محامي دفاع "ماكدونالدز" بأن جرح الطفلة شُفي بعد حوالي 3 أسابيع ولم تتعرض لأذى دائم لذا يجب أن يتم تعويضها بمبلغ لا يزيد عن 156 ألف دولار عن الأضرار السابقة.

وأشار الدفاع في حجته إلى أن المطعم يلتزم بقواعد سلامة الأغذية، التي تستلزم أن تقدم لحوم الدواجن ساخنة بدرجة كافية لتجنب تسمم الإصابة بالسامونيلا، لكن الهيئة أيدت أحقية الفتاة في التعويض. (الجزيرة) 
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