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منوعات
خلال لحظة عاطفية مع حبيبها.. قبلة تصيب امرأة بتمزق في طبلة الأذن!
Lebanon 24
22-07-2023
|
23:36
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عانت امرأة صينية شابة من تمزق في طبلة الأذن أثناء مشاركتها لحظة عاطفية مع حبيبها، الذي تسبب عن طريق الخطأ، أثناء تقبيل أذنها، في ضغط شفط شديد.
وأفادت وسائل الإعلام الصينية مؤخراً عن حالة غريبة لشابة من مدينة هويتشو بمقاطعة غوانغدونغ، وصلت إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى هويتشو فيرست بيبولز لأنها عانت من ألم خفيف وفقدان سمع في أذنها اليسرى.
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وعند فحص المريضة، وجد الطبيب المناوب دماً جافاً على طبلة أذنها، وكشف الفحص الدقيق أنها عانت من ثقب في طبلة الأذن، ولم يذكر التاريخ الطبي للمرأة أي نوع من الصدمات الجسدية على مستوى الأذن، ولكن عندما سئلت عما إذا كانت تتذكر أي شيء قد يكون سبب ثقب طبلة الأذن، قالت إن حبيبها امتص قناة أذنها عن طريق الخطأ خلال لحظة رومانسية، بحسب موقع أوديتي سنترال.
وقالت المرأة: "عندما قبّل أذني، امتصها بشدة وأصدر صوت فرقعة، بعد ذلك لم أستطع أن أسمع في أذني اليسرى.. لقد صُدمت"، مضيفة أن كل ما تسمعه هو أزيز مستمر مصحوب بألم خفيف.
وأوضح الطبيب فو جيا، نائب مدير جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى هويتشو فيرست بيبولز، أن طبلة الأذن عرضة للتمزق عندما يتغير الضغط الجوي الخارجي فجأة، كما هو الحال في حالة الانفجارات والضوضاء الصاخبة للغاية.. ومن الناحية النظرية، فإن الشفط المطبق بالفم يمكن أن يسبب تمزق طبلة الأذن أيضاً، على الرغم من أن التمزق أثناء التقبيل الرومانسي أمر نادر الحدوث.
وقال فو جيا: "عادة، تلتئم طبلة الأذن من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أشهر. إذا لم تلتئم طبلة الأذن خلال ثلاثة أشهر، فقد يتطلب الأمر تدخلاً خارجياً.. وإذا لم يتم إصلاح الثقب، يمكن أن يمر الماء أثناء الاستحمام أو السباحة وقد يسبب مشاكل مثل التهاب الأذن، والذي بدوره يمكن أن يسبب مشاكل في السمع ".
المصدر: 24 ae
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