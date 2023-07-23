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رجل يعيش في كهف ويستحمّ مرّة شهرياً لتوفير الإيجار!

Lebanon 24
23-07-2023 | 02:52
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كشف رجل صيني كيف حوّل كهفاً إلى منزل، لتوفير المال الذي يدفعه على الإيجار، لكنه لم يخبر عائلته عن مكان إقامته.

إذ يعيش "شي تشي يونغ" في كهف ضيق مهجور، ويقع منزل الكهف الصغير لعامل النقل في جينان، حيث عثر عليه بالصدفة بينما كان يتنزه في أحد الأيام.
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ويبلغ طول الكهف حوالي 10 أمتار، ولا يحتفظ الرجل سوى بجهاز راديو ولحاف وزجاجة مياه وبعض الملابس في مسكنه، ويقوم بحزم كل هذه الأشياء كل صباح ويحملها معه إلى العمل بعد أن أدرك أن قرويين آخرين كانوا يدخلون منزله ويعبثون بأغراضه.

وبحسب ما ورد، بدأ "شي" العيش في الكهف بدوام كامل منذ ستة أشهر حتى يتمكن من توفير المال المدفوع على الإيجار لإرساله إلى أسرته في منطقة هاندان.

وقال شي لصحيفة تشاينا نيوز سيرفيس: "لدي طفلان يبلغان من العمر 11 و6 أعوام، وبدلاً من دفع ما يصل إلى 200 يوان (30 دولار) شهرياً على الإيجار -الذي أخذ الجزء الأكبر من دخله- قرر الأب توفير كل قرش ممكن من راتبه لإرساله إلى أسرته، وبفضل عدم دفع الإيجار، يستطيع شي إرسال كل دخله تقريباً إلى زوجته وأطفاله.

ويستحم ساكن الكهف مرة واحدة فقط في الشهر في حمام عام محلي، حيث لا توجد مياه جارية في منزله الجديد، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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