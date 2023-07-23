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بعدما أذهلت قصتهما العالم..."الجدة" إيريس تستبدل حبيبها العربي بقطة!

Lebanon 24
23-07-2023 | 07:45
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بعد أن ملأت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من تباين في ردود الفعل، انفصلت "الجدة" البريطانية إيريس جونز (85 عاما) عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه.
وقررت جونز الانفصال عن زوجها محمد (37 عامًا)، بعد زواج استمر لمدة عامين، بحسب صحيفة "ديلي ستار". وقالت إيريس: "لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا، لكنني فعلت ذلك. لقد عشقت كل شيء في محمد".
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وأشارت إلى أنه "مع مرور الوقت حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء من دون الاتفاق على شيء، لتصبح حياتهما لا تطاق لذا قررا الانفصال.

 
ولسد المسنة البريطانية فجوة انفصالها عن الشاب المصري، قامت بشراء قطة، لأنها لا تجادل.


وقالت إيريس، لـ "MailOnline": "اعتدنا أن نتمتع بحياة رائعة ولكن بعد ذلك تضاءلت إلى لا شيء لأنني كنت دائمًا متعبة جدًا من الاعتناء به. كنت أفعل كل شيء له أطبخ وأنظف وأرتب. أنا أفضل حالًا بدونه، وأتمنى لو كنت قد استمعت إلى عائلتي وأصدقائي ولكن ما حدث قد حدث.. الآن أنا آسفة لمقابلته وأنا أعلم الآن أن أفضل زوج لي كان زوجي الأول جون".


وتابعت: "الآن، بأي حالة من الأحوال أنا سعيدة لوجودي هنا بمفردي مع قطتي البنغالية تيبس، إنه الحب الجديد في حياتي. أنا سعيدة لأنني تخلصت من محمد. لقد طردته الشهر الماضي ولم أره أو أسمع منه منذ ذلك الحين. لقد أخذ كل أغراضه معه وليس لدي أي فكرة عن مكانه، لكن لن يكون مرحبًا به مرة أخرى هنا يمكنني أن أخبرك بذلك. أنا بالتأكيد لا أشعر بالحب تجاهه في الوقت الحالي، ما أشعر به غبي ويجب أن أعرفه بشكل أفضل".

ثم قارنت نفسها مع مسلسل الجريمة "The Sixth Commandment" حيث قام رجل أصغر سناً بإلقاء الضوء على ضحاياه من الذكور والإناث، قالت إيريس: "أشعر قليلاً مثل المرأة في الحلقة الثانية من ذلك المسلسل. أنا ومحمد مثل الرجل الأصغر سنًا في هذا العرض".
المصدر: العربية نت
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