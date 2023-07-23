لن تصدقوا... "العجوز إيريس" تستبدل حبيبها

بعد أن ملأت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من تباين في ردود الفعل، ها هي "الجدة" البريطانية إيريس جونز (85 عاما) تنفصل عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه.



فبعد قصة حب أصر الطرفان على إثبات وجودها رغم فارق العمر الكبير، قررت جونز الانفصال عن زوجها محمد (37 عامًا)، بعد زواج استمر لمدة عامين، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

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وقالت إيريس: "لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا، لكنني فعلت ذلك. لقد عشقت كل شيء في محمد".وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت.. حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، لتصبح حياتهما لا تطاق لذا قررا الانفصال.ولسد المسنة البريطانية فجوة انفصالها عن الشاب المصري، قامت بشراء قطة، لأنها لا تجادل.إيريس التي ظهرت على شاشات التلفزة قبل أربع سنوات أذهلت العالم بحديثها عن قضاء وقتها "في حب" محمد إبراهيم ، 37 عامًا ، بعد لقاء جمعهما خلال عطلة في القاهرة. في عام 2020.وبعد زواجهما انتقلا لاحقًا إلى منزلها المواجه للبحر في Weston-super-Mare وحصل محمد على وظيفة كحارس أمن في Tesco المحلي - ولكن الآن انتهت علاقة حبهما وأصبحت إيريس عازبة مرة أخرى.تقول إيريس، ولديها ولدان لـ "MailOnline": "اعتدنا أن نتمتع بحياة رائعة ولكن بعد ذلك تضاءلت إلى لا شيء لأنني كنت دائمًا متعبة جدًا من الاعتناء به. كنت أفعل كل شيء له أطبخ وأنظف وأرتب. أنا أفضل حالًا بدونه، وأتمنى لو كنت قد استمعت إلى عائلتي وأصدقائي ولكن ما حدث قد حدث.. الآن أنا آسفة لمقابلته وأنا أعلم الآن أن أفضل زوج لي كان زوجي الأول جون".تتابع "ولكن الآن، بأي حالة من الأحوال أنا سعيدة لوجودي هنا بمفردي مع قطتي البنغالية تيبس، إنه الحب الجديد في حياتي. أنا سعيدة لأنني تخلصت من محمد. لقد طردته الشهر الماضي ولم أره أو أسمع منه منذ ذلك الحين. لقد أخذ كل أغراضه معه وليس لدي أي فكرة عن مكانه، لكن لن يكون مرحبًا به مرة أخرى هنا يمكنني أن أخبرك بذلك. أنا بالتأكيد لا أشعر بالحب تجاهه في الوقت الحالي، ما أشعر به الآن شيء غبي.. كان يجب أن أعرفه بشكل أفضل".ثم قارنت نفسها مع مسلسل الجريمة "The Sixth Commandment" حيث قام رجل أصغر سناً بإلقاء الضوء على ضحاياه من الذكور والإناث، قالت إيريس: "أشعر قليلاً مثل المرأة في الحلقة الثانية من ذلك المسلسل. أنا ومحمد مثل الرجل الأصغر سنًا في هذا العرض".بعد حفل زفافهما في مصر، حصل محمد على إذن بالبقاء في المملكة المتحدة، لكن الآن انفصل الزوجان، ومن المتوقع أن تقوم وزارة الداخلية بمراجعة ظروف أهليته.(العربية)