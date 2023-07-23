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كوميدي فرنسي يثير الجدل... ما القصة؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 16:01
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أثار الكوميدي الفرنسي من أصول مغربية، عز الدين بنجلالي، المعروف بـ "AZ"، موجة غضب واسعة في تونس بعد تفوهه على مسرح قرطاج في سهرة الأحد 16 يوليو الجاري بكلمة تونسية نابية في أكثر من مناسبة أمام جمهور من العائلات.
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ووثقت مقاطع فيديو مُتداولة الفنان الفرنسي وهو يُقدم عرضه الفكاهي الذي تضمّن عبارات وُصفت بـ "البذيئة" و"النابية" الأمر الذي جعل بعض العائلات تُغادر المدرّجات.

الفنان قدم اعتذاره للجمهور التونسي قائلا: "لا أملك من الثقافة التونسية شيئا، واستعمالي للعبارة كان دون قصد، وأعتذر لأي شخص انزعج من استعمالي للكلمة، ولم يكن هذا هدفي من الستاند آب".

الحادثة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وندد نشطاء بما رأوه اعتداءً على الضوابط الفنية والذوقية واستخفافًا بالذوق العام وبأعرق مهرجان في تونس.

الرئيس التونسي قيس سعيد تفاعل بدوره مع الحادثة وعبر عن استيائه خلال لقائه مع حياة قطاط، وزيرة الشؤون الثقافية، بسبب ما حدث، وأكد أن المهرجانات في تونس كمهرجان قرطاج، حافظت على أهدافها القيمة والنبيلة في الستين سنة الماضية، وساهمت بنشر الثقافة والفكر والارتقاء بالمجتمع. معتبرا ما حصل "اعتداءً على تاريخ المهرجان" ويصل إلى مرتبة الجريمة التي يعاقب عليها القانون. (العربية) 
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