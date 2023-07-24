مشهد حزين.. أصغر فارسة تبكي بحرقة على موت حصانها (فيديو)

تعاطفت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مع أصغر فارسة في إقليم كردستان، لانيا فاخر، التي بكت بحرقة كبيرة على موت حصانها.

وانتشر مقطع فيديو للطفلة لانيا فاخر، التي تبلغ من العمر 8 أعوام وتصنف كأصغر فارسة في إقليم كردستان، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها.