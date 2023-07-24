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منوعات

مشهد حزين.. أصغر فارسة تبكي بحرقة على موت حصانها (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2023 | 05:41
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تعاطفت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مع أصغر فارسة في إقليم كردستان، لانيا فاخر، التي بكت بحرقة كبيرة على موت حصانها.
 
وانتشر مقطع فيديو للطفلة لانيا فاخر، التي تبلغ من العمر 8 أعوام وتصنف كأصغر فارسة في إقليم كردستان، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها.
 
 
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وتحدثت الفارسة الصغيرة عن قصة حصانها، قائلة: "أهداني والدي هذا الحصان، وكنت أحبه جدا وأهتم به كل يوم وأقدم له الطعام. في اليوم الأخير، ذهبت لإطعامه لأنه كان مريضا، وطبيبه كان يمنعني من الاقتراب منه، لكنني كنت أصر على إطعامه".

وأضافت: "كان الجميع يعلم أن حصاني قد مات، لكنهم أخفوا عني ذلك. بكيت بحرقة حين شاهدته ميتا، وشعرت أن العالم ينهار. فقدت أعز أصدقائي وما زلت أذهب بالتفاح والسكر إلى قبره، فأنا لن أنساه وسأستمر في رياضة ركوب الخيل وسأقتني غيره، لكن حبي لجسمه لن يموت". 

وكانت لانيا فاخر قد صرحت في وقت سابق قائلة: "أحب هذا الحصان كثيرا من القلب، وهو يشعر بي عندما أقبله. أحبه من القلب وهو يشعر بأنني أحبه من قلبي، ويسمع كلامي في كل شيء. طموحي أن أرفع علم بلدي على ظهر الحصان خارج الوطن. أتمنى عندما أكبر أن يكون لي مكان خاص يتعلم فيه شباب وبنات كردستان الفروسية على يدي". (روسيا اليوم)
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