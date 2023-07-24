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شاهد.. عراك بالعصي في عرض البحر بسبب فتيات!

Lebanon 24
24-07-2023 | 09:38
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انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لعراك بالعصي بين مجموعة من الشبان في محافظة الإسكندرية المصرية، رغم وجودهم فى البحر.


ووقعت مشاجرة داخل مياه البحر بشاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تفاجأ الرواد بقيام مجموعة من الشباب حاملين الشوم والعصي بالاعتداء على آخرين داخل البحر.
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وأفاد رواد الشواطئ بأن الواقعة تسببت فى حالة هلع داخل البحر، في ظل وجود أطفال صغار السن والفتيات والسيدات بعروس البحر الأبيض المتوسط.
 
 



من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن المشاجرة وقعت أمس الأول بشاطئ البوريفاج بالقطاع الشرقي لشواطئ الإسكندرية.

وأضاف عبد الرازق، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن المشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب، وذلك بسبب معاكسة الفتيات، وتم التدخل السريع وفضها وعودة الهدوء للشاطئ مرة أخرى.


وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم الصلح بين كافة أطراف المشاجرة وإنهاء الواقعة سريعا، مؤكدا أن مفتشي الإدارة المركزية موجودين بقوة للتفتيش والمتابعة والمراقبة.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات التي تجري على الشواطئ وتتسبب فى إفساد الهدوء والاستقرار، لافتًا إلى أنه تم ضبط كمية من المواد المخدرة على الشواطئ وإعدامها أمام أصحابها وطردهم من الشاطئ للحفاظ على الآداب العامة. (روسيا اليوم)
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