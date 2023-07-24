اعتقال مروع لأم أمام طفلها في بريطانيا.. والسبب تافه شاهدوا الفيديو

انتشر مقطع فيديو لسيدة يتم اعتقالها في بريطانيا، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت السيدة إلى حديث الرأي العام في بريطانيا خلال الساعات الماضية بعد انتشار واسع لمقطع فيديو خلال قيام رجال الشرطة باعتقالها أمام أعين طفلها الذي كان مرعوباً ويبكي على الرغم من محاولة أفراد الشرطة تهدئته وطمأنته.

وسرعان ما أعرب آلاف البريطانيين عن تعاطفهم وتضامنهم مع الأم التي تم اعتقالها في منطقة "كرويدون" جنوب العاصمة البريطانية لندن، بعد أن تبين أن سبب الاعتقال كان تافهاً، وهو أنها لم تدفع أجرة الحافلة التي كانت تستقلها من منطقة إلى أخرى، أي أنها لم تقم بتسديد مبلغ لا يزيد عن 1.5 جنيه استرليني فقط (1.9 دولار أميركي).



ووثقت سيدة أخرى الواقعة بكاميرا هاتفها النقال وقامت بنشره على حسابها "تويتر"، وسرعان ما حصد نحو خمسة ملايين مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة.



وشاهد المارة في الشارع الحادثة، وسأل بعضهم الضباط لماذا تم القبض على المرأة، ليكتشفوا بأن الأمر له علاقة بتذكرة الحافلة فقط.