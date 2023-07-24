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منوعات
باتت خارج السجن.. صورة لمعلمة تحرّشت بتلميذها ومارست علاقة حميمة معه في الحقل!
Lebanon 24
24-07-2023
|
12:50
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أقدمت معلمة في مدرسة بريطانية على التحرش جنسياً بأحد التلاميذ القصّار، بعدما تبيّن أنها اصطحبته إلى حقلٍ لممارسة "العلاقة الحميمة".
وفي التفاصيل، تمّ الحكم على كانديس باربر (37 عاماً)، بالسجن لمدة 6 سنوات وشهرين في العام 2021، إلا أنه اتّضح بأنها تعمل "كحارس بوابة" خلال إطلاق سراحها من السجن.
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وأعلنت مصادر أن كانديس، وهي أم لـ3 أطفال، قد أثارت دهشة الجميع قبل حوالى شهرين عندما شوهدت خارج قضبان السجن بدلاً من مكوثها ورائها.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كانت كانديس تُرسل صوراً عارية للطالب البالغ من العمر 15 عاماً، وهددته بـ"تدميره" في حال أخبر أحد الموظفين أو المسؤولين عن محادثاتهما.
وأكدت مؤسسة "Wates Construction" أنه تم إطلاق سراح كانديس "بشكل موقت"، وذلك ضمن برنامج إعادة "دمج" السجناء قبل إطلاق سراحهم.
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