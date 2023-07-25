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قضت على مستقبله.. سيدة ترتكب جريمة بشعة بحق زوجها هذا ما فعلته!

Lebanon 24
25-07-2023 | 00:41
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قالت وسائل إعلام مصرية إن سيدة قامت بقطع العضو الذكري لزوجها، وعاقبتها محكمة الجنايات بالسجن المشدد لـ10 سنوات. 
وذكرت جهات التحقيق أن الضحية المسمى أسامة، يبلغ من العمر 52 سنة ويعمل مقاولا، صرح أنه تزوج من المتهمة عرفيا، وفوجئ بقطع عضوه الذكري عند استيقاظه من النوم، مؤكداً أن زوجته هي من ارتكبت الواقعة.
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وروى الشاهد الثاني، وهو نجل المجني عليه، بأن وجد والده في حالة إعياء شديدة عندما زاره في مسكنه، حيث ساعده على التنقل إلى الحمام لقضاء حاجته ليفاجأ بأن عضوه الذكري قد قطع، فيما نبه أن المتهمة فرت هاربة، كما شهدت ابنة المجني عليه بنفس الوقائع.
من جهته، أكد ضابط المباحث الذي قام بالتحريات في القضية بأنه توصل لصحة قيام المتهمة بارتكاب الواقعة، مضيفا أن المتهمة دست عقارا منوما للمجني عليه في مشروب، لتقوم بعد بتنفيذ فعلتها عندما غلبه النوم باستخدام سلاح أبيض، مضيفا أنه تمكن من ضبط المتهمة والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

واعترفت المتهمة بفعلتها في التحقيقات قائلة: "أنا ضربته بس مكنش قصدي أموته، والسكينة دي كانت عندنا في الشقة، واللي حصل إني منفصلة عن جوزي من حوالي 13 سنة واتعرفت على أسامة من حوالي سنتين وأنا كنت عاوزة اشتري شقة علشان عاوزة أقعد فيها لوحدي ومنفعش أخد شقة باسمي وأسامة كان معايا وأخدت أنا وهو شقة باسمه وأنا دفعت فلوسها".

وتابعت: "كنا مش بنام مع بعض وأنا كنت بنام كل يوم لوحدي في الشقة في أوضة وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وهو بینام في أوضة تانية وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد كان معاشرني جنسيا". (روسيا اليوم)
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