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منوعات
بالتفاصيل... القبيلة الأكثر عزلة في العالم تقتل أي شخص يقترب منها
Lebanon 24
25-07-2023
|
00:55
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تم مؤخراً اكتشاف قبيلة تعيش معزولة في إحدى الجزر، وتعتبر نفسها "منطقة محظورة" يمنع الاقتراب من حماها.
القبيلة هي واحدة من آخر المجموعات البشرية التي لم يتم الاتصال بها على كوكب الأرض، وتعيش منفصلة تماماً عن العالم الخارجي في جزيرة نورث سينتينيل، في خليج البنغال بين جنوب شرق آسيا والهند.
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ويعد موطن هذا الشعب المعزول على الجزيرة هو رسمياً منطقة محظورة، وأي أحد يحاول الاقتراب من هذه المنطقة فسيكون مصيره القتل، وقد حدث هذا بالفعل وقُتل كثير من السياح والصيادين الذين حاولوا الاقتراب من موطن القبيلة، وكان سلاح القتل الأقواس والسهام والرماح.
لذلك، فإن الأشخاص الذين يتجاهلون التحذيرات بعدم زيارة جزيرة القبيلة الأكثر عزلة في العالم، لن يعودوا أحياء على الأرجح، لأن شعب القبيلة مستقل بشدة، ويحرس أرضه ضد جميع المتسللين.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة نورث سينتينيل، هي جزء من أرخبيل يحتوي على العديد من القبائل الأخرى التي تتواصل مع العالم الخارجي، وإن كانت الجزر التي تعيش فيها ماتزال ذات طبيعة بكر.
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