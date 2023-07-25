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بالتفاصيل... القبيلة الأكثر عزلة في العالم تقتل ‏أي شخص يقترب منها

Lebanon 24
25-07-2023 | 00:55
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تم مؤخراً اكتشاف قبيلة تعيش معزولة في ‏إحدى الجزر، وتعتبر نفسها "منطقة محظورة" يمنع الاقتراب ‏من حماها.‏

القبيلة هي واحدة من آخر المجموعات البشرية التي لم يتم ‏الاتصال بها على كوكب الأرض، وتعيش منفصلة تماماً عن ‏العالم الخارجي في جزيرة نورث سينتينيل، في خليج البنغال ‏بين جنوب شرق آسيا والهند‎.‎
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ويعد موطن هذا الشعب المعزول على الجزيرة هو رسمياً منطقة ‏محظورة، وأي أحد يحاول الاقتراب من هذه المنطقة فسيكون ‏مصيره القتل، وقد حدث هذا بالفعل وقُتل كثير من السياح ‏والصيادين الذين حاولوا الاقتراب من موطن القبيلة، ‏وكان سلاح القتل الأقواس والسهام والرماح.‏

لذلك، فإن الأشخاص الذين يتجاهلون التحذيرات بعدم زيارة جزيرة القبيلة الأكثر عزلة في العالم، لن ‏يعودوا أحياء على الأرجح، لأن شعب القبيلة مستقل بشدة، ‏ويحرس أرضه ضد جميع المتسللين‎.‎

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة نورث سينتينيل، هي جزء من أرخبيل‎ ‎يحتوي على العديد من القبائل الأخرى التي تتواصل مع ‏العالم الخارجي، وإن كانت الجزر التي تعيش فيها ماتزال ‏ذات طبيعة بكر.‏
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