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أغرب قصة رومنسية.. وقعت في حب سارقها! (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2023 | 02:22
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في قصة غريبة، وقعت امرأة برازيلية بحب لصّ سطا عليها في أغرب قصة رومانسية شدت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلا كبيرا.

وانتشر فيديو على "تيك توك" للثنائي وهما يرويان تفاصيل قصة تعرفهما المثيرة، حيث قالت إيمانويلا لصحفي أثناء سردها تفاصيل "أول موعد لهما" خلال حدث إعلامي في البرازيل: "كنت أسير في الشارع حيث أعيش، وللأسف تعرضت للسرقة".

وتذكرت كيف أخذ اللص هاتفها، مشيرة إلى أنها إحدى الطرق التي ينتهجها الرجال في البرازيل للحصول على رقم هاتف امرأة.

وادعى اللص أنه تعرض لتغيير مفاجئ في مشاعره أثناء عملية السطو، وقال إنه كان يعاني من الوحدة ويفتقر لوجود امرأة في حياته، مضيفا: "عندما رأيت صورتها على الهاتف قلت لنفسي يا لها من امرأة سمراء جميلة، أنت لا ترى امرأة مثل هذه كل يوم "، وندمت على سرقتها".

فقال المراسل مازحا: "إذا أنت سرقت هاتفها ثم قلبها؟"
 
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ويتواعد الحبيبان منذ عامين، ورغم من أنه من غير الواضح ما هو موقف والد الفتاة بشأن علاقتها بخارج عن القانون، إلا أن الوقوع في غرام المجرمين هو الأكثر شيوعا في البرازيل، حيث تشتهر العديد من النساء بعشقها للرجال الذين تم سجنهم لارتكابهم جرائم شنيعة مثل القتلة المتسلسلين المسجونين ريتشارد راميريز وجون واين جاسي.(روسيا اليوم)


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