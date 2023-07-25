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وجه ‎شبحي‎ ‎يشبه دمية طفل مرعبة يرعب سائحة! (صور)

Lebanon 24
25-07-2023 | 02:51
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أصيبت سائحة بريطانية بالذعر بعدما اكتشفت وجهاً غريباً في خلفية صورة التقطتها في متحف يورك كاسل.

وفي صورة زوي كالو، يظهر شيئاً يشبه الوجه في ‏النافذة الخلفية لعربة قديمة، بعينين وأنف يمكن تمييزهما‎.
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وزارت السائحة زوي كالو البالغة من العمر ‏‎52‎‏ عاماً من جوينيد، ويلز، متحف يورك كاسل ‏الشهير، والتقطت بعض الصور لمقتنيات المتحف، ‏لكنها أصيبت بالدهشة والذعر عندما انتبهت إلى ‏وجود وجه ‎شبحي‎ ‎يشبه دمية طفل مرعبة تنظر إلى كاميرتها ‏من نافذة في مؤخرة عربة قديمة الطراز‎.‎

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الانتباه إلى مثل هذه ‏الأمور المدهشة، فلطالما كان مبنى المتحف مثار ادعاءات ‏مزعومة لوجود الخوارق، حيث يبدو أن العديد من الزوار ‏شاهدوا الأرواح والأشباح فيه‏‎.‎

ومثالاً على ذلك فقد التقط بعض الزوار صورة لمشهد ‏الشارع الفيكتوري من الداخل ورأوا شبحاً آخر في خلفية ‏صورتهم‎.‎ 

وفسرت زوي، أنها يمكن أن تكون حالة من ‏البارادوليا، وهي وهم بصري‎ ‎يتمثل‎ ‎في ميل البشر إلى رؤية شيء في مكان ما أو في شيء ما، ورؤية وجوه وأشكال في آثار المياه ‏الجافة على السقف أو على الأرض، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.
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