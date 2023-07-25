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منوعات

بهدف الظهور على التلفزيون.. فائزة "المليار دولار" كذبت!

Lebanon 24
25-07-2023 | 02:59
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انتشر خبر فوز امرأة أميركية بمبلغ مليار دولار، بعد سحب رقمها في الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي، إلا أن حفيدة صاحب المتجر الذي وقعت فيه الحادثة اتهمتها بالكذب.

وبحسب "ديلي ميل"، قالت ساراي بالاسيوس، حفيدة نابور هيريرا، إن "المرأة لم تفز بالجائزة الكبرى، لست متأكدة من سبب قيامها بذلك، أعتقد أنها فقط أرادت الظهور على شاشة التلفزيون".
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وأضافت: "لا نعرف من الفائز حتى الآن. لم يطالب أحد بالجائزة".

من جانبه، قال الجد صاحب المتجر إنه باع تذاكر اليانصيب للسكان المحليين الذين يعيشون في الحي، ولم يبع تلك المرأة أي تذكرة.

وظهرت الفائزة، مجهولة الهوية، وهي شبه منهارة، في فيديو وهي تقاوم الدموع وتعانق العامة في متجر بقالة "لاس بالميتاس" المتواضع في وسط مدينة لوس أنجلوس.
وحاول المراسلون في المتجر إجراء مقابلة مع المرأة، لكنها لم تكترث للصحافة.

وتمكنت من الإيماء عندما سئلت عما إذا كانت هي الفائزة، لكن عندما هرعت للخروج من المتجر، انهارت المرأة على ركبتيها واستمرت في البكاء وهي تلوح بيديها في الهواء.

وقالت هيئة يانصيب كاليفورنيا إن العملية لتحديد الفائز رسميا ستستغرق وقتا أطول.(سكاي نيوز)

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