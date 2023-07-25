مشاهد غريبة جداً... سمك يعيش خارج الماء! (فيديو)

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عندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك "مادسكيبر" أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة وعلى التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.وتتبع هذه الأسماك هذا السلوك الغريب طمعا بتناول الأملاح المغذية التي خلفتها المياه.وطورت هذه الأسماك عبر العصور زعانف بارزة يمكنها استخدامها كأطراف للزحف على الطين.