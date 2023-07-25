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فقد الوعي وتمزقت رئته.. ماذا حصل مع شاب خلال حفلة موسيقيّة؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:00
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تعرض شاب صيني يبلغ من العمر 19 عاماً لثقب بالرئة بسبب شدة صراخه إعجاباً بفرقته الموسيقية المفضلة.

والشاب كان يصرخ بحماس خلال أداء الفرقة عندما شعر فجأة بألم حاد في صدره وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس ثم أغمي عليه.
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ونُقل الشاب إلى المستشفى، حيث خلص الأطباء إلى أنه أصيب بتمزق في إحدى رئتيه.

وتمكن الأطباء من إزالة الهواء الزائد وتخفيف الضغط على رئته المصابة. (العربية)
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