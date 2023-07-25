رغم الارهاق... لماذا نتهرّب من النوم ؟

يشعر أناسٌ كُثُر بالنعاس مع رغبة شديدة في النوم، ولكنهم يؤجلون الذهاب إلى الفراش لأقصى حد ممكن، ويشغلون أنفسهم بأشياء كثيرة هربا من النوم، ويذهب بعضهم إلى الفراش ويحاول إغماض عينيه من دون فائدة، إذ ثمة شيء ما في الدماغ يرفض الاستسلام للنوم، وفي هذه الأثناء تراود هؤلاء أفكار شتى، ويصيبهم الأرق والقلق بحيث يفرّ النوم من عيونهم رغم الإرهاق والنعاس الشديدين.
تعد مشكلات النوم سمة مميزة للحياة العصرية، وإذا أخذنا الولايات المتحدة -على سبيل المثال- نجد أن دراسة أجراها "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" عام 2016 أظهرت أن ثلث الأميركيين ينامون ساعات قليلة جدا في الليل، وزاد الأمر سوءا مع جائحة كورونا وضغوط الوباء وفقدان الوظائف وتعطيل الجداول الزمنية وإغلاق المدارس؛ مما أبقى أعدادا قياسية من البشر مستيقظين في الليل أو غير قادرين على الصحو في الصباح، وفق صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post).
مماطلة النوم
إذا كنت مرهقا وتعلم أنك بحاجة إلى النوم، ولكن هناك شيئا ما يعاند ويقاوم ويمنعك من إغلاق حاسبك المحمول أو النهوض عن الأريكة أمام التلفاز، أو مواصلة "التمرير" على جوالك، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما لا نهاية؛ فاعلم أنك من "مماطلي النوم".
وكتب فريق من الباحثين من جامعة أوتريخت في عدد حديث من مجلة "فرونتيرز إن سايكولوجي" ( Frontiers in Psychology) أن "مماطلة النوم تعرف بأنها عدم الذهاب إلى الفراش في الوقت المحدد، مع غياب أي ظروف خارجية تمنع الشخص من القيام بذلك"
الانتقام من النوم
أضيفت كلمة "انتقام" إلى المصطلح السابق "مماطلة النوم" ليصبح المصطلح الجديد (مماطلة النوم والانتقام منه) أحد أكثر المصطلحات انتشارًا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الشباب.
وانتشر المصطلح أولا في الصين. وتقول ساندرا (شابة صينية تبلغ من العمر 24 عامًا وتعيش في باريس) لشبكة "غلامور" (Glamour) "إنها عبارة شائعة بين جيل الألفية والجيل زد في الصين".
وانتقل المصطلح من الصين إلى أرجاء العالم، ونقلته الكاتبة دافني كيه لي إلى اللغة الانجليزية عبر تغريدة لها على تويتر بوصفه "ظاهرة يرفض فيها الأشخاص الذين ليست لديهم سيطرة كبيرة على حياتهم النهارية النوم مبكرا لاستعادة بعض الشعور بالحرية خلال ساعات الليل المتأخرة".