حاول تهريب بعض الصقور النادرة... اليكم ما حصل

Advertisement

أوقفت الجمارك الروسية رجلا حاول تهريب مجموعة من الصقور النادرة إلى أبخازيا، لفّها بشريط لاصق وخبأها في أمتعته.ولم يكن بحوزة الرجل الوثائق اللازمة، وتمت مصادرة الصقور وإرسالها إلى حديقة للحيوانات في سوتشي.(نوفوستي)