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منوعات
حاول تهريب بعض الصقور النادرة... اليكم ما حصل
Lebanon 24
25-07-2023
|
16:10
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أوقفت الجمارك الروسية رجلا حاول تهريب مجموعة من الصقور النادرة إلى أبخازيا، لفّها بشريط لاصق وخبأها في أمتعته.
ولم يكن بحوزة الرجل الوثائق اللازمة، وتمت مصادرة الصقور وإرسالها إلى حديقة للحيوانات في سوتشي.(نوفوستي)
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