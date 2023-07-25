الحمل

يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات

الثور

يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات

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الجوزاء

يجعلك هذا اليوم قادراً على إيجاد طرائق جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر

السرطان

قد تتعرض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل

الأسد

يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور

العذراء

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

الميزان

بعض زملائك يشكك في قدراتك الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك للنيل منهم ووضعهم عند حدهم

العقرب

يحذرك هذا اليوم من التخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصاً على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار

القوس

يوم واعد جداً، تبدو نشيطاً في العمل ولديك الدوافع والحماسة الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة

الجدي

اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم

الدلو

حاول ألاّ توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب

الحوت

معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء، فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة