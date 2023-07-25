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منوعات
طائرة تهبط اضطراريا.. هذا ما فعله أحد الركاب داخل الحمام
Lebanon 24
25-07-2023
|
23:58
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في حادثة مؤسفة، اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، أمس الثلاثاء 25 تموز للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.
فقد أقلعت عند ساعات الظهيرة طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية.
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وأثناء الرحلة دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، فساور الشك أفراد طاقم الطائرة. وإثر إخراج الراكب الذي كان فاقداً للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.
مع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطاً اضطرارياً في الجزائر. وعقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر. (عربي بوست)
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