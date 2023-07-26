بعد كورونا ورئاسة ترامب.. هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" الشهير باسم تويتر الجديد؟

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يحظى مسلسل "سمبسون" الأميركي الشهير، بسمعة عالمية فيما يتعلق بـ"التنبؤ بالمستقبل"، كون الكثير من الأحداث التي بدت خيالية حين عُرضت من خلاله، تحولت إلى واقع، لعل آخرها تحويل اسم تطبيق "تويتر" إلى "إكس" (X) على يد الملياردير الأميركي إيلون ماسك.وكشف إيلون ماسك، البالغ من العمر 52 عاما، عن أحدث تعديل لمنصة التواصل الاجتماعي في سلسلة تغريدات الأسبوع الماضي، بعد شرائه الشركة عام 2022.وكشف أنه تم استبدال شعار الطائر الأزرق الشهير بعلامة "X"، مشيرا إلى أن تغيير علامة Twitter التجارية "سيكون أكثر من مجرد تغيير في الشعار، وإنما إصلاح شامل للتطبيق".هل تنبأ "سيمبسون" بالحدث؟فور إعلان ماسك اسم "إكس" وكشف النقاب عن شكل الشعار، وهو نسخة منمقة بالأبيض والأسود للحرف (X)، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صورة للقطة من المسلسل، معتبرين أنها "تنبأت" بهذا التغيير.ففي عام 2012، أظهرت حلقة من "سيمبسون"، هومر (الشخصية الرئيسية) وهو يستخدم تطبيقا يشبه شعاره شعار "إكس" الجديد.