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حاولت منعه من القيادة.. فكانت ردة فعله مروعة

Lebanon 24
26-07-2023 | 04:27
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في حادثة مروعة، قام رجل بقتل صديقته، وهي عارضة أزياء، من خلال كسر جمجمتها إما بسقاطة أو مسدس BB أو بمجلتها أثناء محاولتها منعه من القيادة بعد جدال، وفق ما استمعت له المحكمة.

إيان كورسون، 42 عامًا، متهم بقتل كاراج إيتون، 28 عامًا، التي توفيت خارج منزلها في قرية بارو أبون سوار، ليسيسترشاير، في 6 كانون الأول 2022.
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وتم إخبار المحلفين أن إيتون قُتلت بعد تعرضها لضربة بسلاح "بقوة كبيرة" وهي تميل إلى رينج روفر تابع لحبيبها في كورسون لمحاولة إيقافه وهو يقود سيارته بعيدًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واستمعت المحكمة إلى أن الضربة أدت إلى كسر في جمجمتها وتسببت في سقوطها على الأرض، حيث أصيبت بجروح قاتلة وكارثية في الرأس.

وتم اتهام كورسون في البداية بالقتل غير العمد، ولكن تم اتهامه الآن بالقتل بعد ظهور "دليل علمي" جديد يظهر أن الضربة هي التي تسببت في وفاة إيتون وليس السقوط. (lbci)







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