"الكذب الأبيض"... عادة لا بد من التخلّص منها

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نحاول أحيانًا اختيار كلمات أقل قسوة لوصف الحقيقة الصادمة، فنجامل ونبالغ من أجل حماية مشاعر من نحبهم، دون معرفة أن مجاملتنا كذب، لكن متى نقول إننا مصابون بالكذب القهري؟يمكن وصف شخص بأنه مريض بالكذب القهري إذا كذب بطريقة روتينية، وغير مبررة، ولم يمارس عليه ضغط ليكذب، فإذا كذب سارق فذلك من أجل الإفلات من العقاب، لكن إذا ادعى متسرب من التعليم أنه نال درجة الدكتوراه، وبنى حياة كاملة على أكتاف تلك الكذبة، فذلك كذب قهري.ويندرج الكذب القهري تحت الكذب المرضي، ويعني الأخير توهم المريض صدق أكاذيبه، لأنه في كثير من الأحيان يروي قصصا تقع بين منطقة الكذب الواعي وغير الواعي في عقله.ويرتبط الكذب القهري باعتلالات نفسية عدة، مثل اضطراب الشخصية النرجسية، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، لكن ارتباط السيكوباتية بالكذب أمر جديد، أكده باحثون من مدرسة إيراسموس للعلوم الاجتماعية والسلوكية (ESSB) في مايو/أيار الماضي.ومع أن الكذب سمة أساسية من سمات السيكوباتية، فإن معظم الناس يكذبون دون تصنيفهم على أنهم مختلون عقليا.ينقسم الكذب إلى مستويات حددتها الأخصائية النفسية ليزا فايرستون، في مقالة على موقع "سيكولوجي توداي" (psychologytoday):الكذب الأسود: ويعد كذبة مكتملة مثل إطلاق شائعة لتدمير حياة شخص.الكذب الرمادي: هو نصف الحقيقة، كأن تسرد لصديقك جانبا من مشكلة مع شخص آخر، في حين تهمل سرد تفاصيل صغيرة لكنها مهمة.الكذب الأبيض: ويتخذ أشكالًا عدة، منها:الكذب بالإغفال: يقع ذلك إذا قررت عدم ذكر حقيقة مهمة لتجنب إثارة مشاعر الآخرين.المبالغة: أن ترسم صورة أجمل عن نفسك، لنيل إعجاب الآخرين، لكن ينبغي التمييز بين تضخيم مهاراتك، والادعاء بإجادتك مهارة لا تعرفها.الوعد الواهي: قد تعد شخصا بمساعدته وأنت تعرف أنك لن تفي به، لكنك قطعته على نفسك لأنك شعرت بالذنب أو بالحرج.المجاملة: تعد المجاملة كذبًا إذا افتقرت إلى الحقيقة، ويمكنك التفرقة بين المجاملة الحميدة والكذب بسؤال نفسك: هل ذلك رأيك حقًا؟ لماذا تبالغ؟ هل كذبك ضروري؟هل يمكن إدمان الكذب الأبيض؟نشرت مجلة "الشخصية وعلم النفس الاجتماعي" نتائج دراسة سابقة، توصل فيها الباحثون إلى أن من بين 77 طالبًا جامعيًا أبلغوا عن كذبهم مرتين يوميًا، قال 70 طالبًا منهم إن أكاذيبهم تتمحور حول ذاتهم، لذلك لا يعدون أكاذيبهم خطيرة.ويمكن أن يؤدي الكذب بمهارة إلى السقوط على منحدر زلق، حين يؤدي النجاح في خداع الآخرين إلى الاعتماد على الكذب كإستراتيجية لإخراجك من المواجهات والمناقشات الصعبة. وقد ناقش بروفيسور رونالد إي ريجيو -في مقالة عبر موقع "سيكولوجي توداي"- نتائج دراسة أجراها مع فريق قسم علم النفس جامعة كاليفورنيا. وتوصل فريق البحث إلى استنتاج أن الكذب مهارة اجتماعية متطورة، تبدأ بسيطة حتى تثقلها الخبرة، ويبدو الكاذب أكثر صدقًا.حدد دوافعك: إذا لاحظت كذبك فاسأل نفسك عما إذا كنت كذبت لتجنب المواجهة، أم لإرضاء الآخرين، أم لتحسين صورتهم الذهنية عنك. سيساعدك معرفة أسبابك على علاجها، سواء كانت خجلا، أم شعورًا بالذنب، أم ضعف ثقة بالنفس.كن حازما: إذا طلب منك شخص أن تساعده، ولنفترض أنك مللت مساعدة ذلك الشخص، فأمامك 3 طرائق للرد عليه، إما بوعده أنك ستساعده ثم تختفي وتفقد نزاهتك، أو تهاجمه وتوبخه على اتكاله على الآخرين، وحينئذ ستكون عدوانيا، أو تعتذر له عن عدم مساعدته تلك المرة، وهنا ستكون حازما.قاوم مشاعر الذنب: إذا سألك شخص عن رأيك فلا تكذب ولا تهاجم، بل أظهر تقديرك للجهد المبذول، أو النية، ثم قل رأيك دون تجريح.ثق بنفسك: إذا كنت على وشك سرد أكاذيب واهية عن نفسك، فيوصيك تقرير على موقع "هيلث لاين" باتباع الحديث الإيجابي مع نفسك، مثل "لقد حققت هذا/ نجحت في ذلك/ كنت جيدًا في فعل ذلك".تحدى نفسك: تعهد أمام الله بالصدق التام لفترة محددة، ويتضمن ذلك التدريب اكتشاف طرائق ألطف لقول الحقيقة، مثل الاعتذار عن خطئك، أو قول رأيك بدبلوماسية غير مؤذية وغير مجاملة.اعتذر: إذا لاحظت أنك تكذب عند سرد قصة، فاعتذر عن مبالغتك أو نسيانك بعض النقاط، أو اسرد الحقائق الغائبة فور إدراكك لإغفالها، وسيضفي الاعتذار ثقة ونزاهة على شخصيتك في أعين الناس. (الجزيرة)