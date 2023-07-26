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ممثل متهم بالاعتداء الجنسي... هذا ما اعلنته المحكمة

Lebanon 24
26-07-2023 | 11:17
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أقرت هيئة محلفين في محكمة بريطانية أن الممثل الأميركي، كيفن سبيسي، غير مذنب في جميع التهم التسع للجرائم الجنسية.

ونفى نجم هوليوود، البالغ 63 عاما، التهم الموجهة إليه، التي تضمنت تهم بالاعتداء الجنسي، ضد 4 رجال.
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والضحايا هم الآن في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ويقال إن الحوادث وقعت بين عامي 2001 و 2013.

ونفى سبيسي استخدام نفوذه لـ"إيصال الناس إلى الفراش" قائلا إنه حاول مساعدة الآخرين، ووصف المزاعم بأنها "طعنة في الظهر".

ويحق لجميع متهمي سبيسي الأربعة إخفاء هويتهم مدى الحياة، بموجب القانون.

وأخبرت المدعية العامة كريستين أجنيو المحلفين سابقا أن سبيسي كان "متنمرا جنسيا" يأخذ ما يريد عندما يريد.

وقالت إنه كان يعتقد أنه من غير المرجح أن يشتكي الرجال؛ وإذا فعلوا فلن يتم تصديقهم،  ولن يتم اتخاذ أي إجراء ضده، وفق ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس.

يذكر أن  هيئة محلفين في نيويورك، برأت العام الماضي، سبيسي في دعوى قضائية رفعها ممثل "ستار تريك: ديسكفري" أنتوني راب بشأن مزاعم مماثلة.

كان سبيسي  اعتبر قضية لندن بمثابة فرصة للخلاص، حيث أخبر مجلة "تسايت" الألمانية الشهر الماضي أن هناك "أشخاصا الآن على استعداد (لتوظيفي) في اللحظة التي يتم تبرئتي فيها من هذه التهم في لندن". (الحرة) 
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