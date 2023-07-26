في مجمع تجاريّ... هكذا حاول قتل خطيبته (فيديو)





وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الرجل وهو يشهر سلاحه والشابة وهي تهرب منه.

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وأضاف الأمن في بيان نشر على مواقع التواصل أن قوات الأمن ألقت القبض على مطلق النار بعد عملية بحث جرت "بزمن قياسي". أعلن الأمن الأردني القبض على رجل أطلق النار، الأربعاء، على خطيبته السابقة، في مدينة إربد شمالي الأردن، مما أدى إلى إصابتها بجروح ونقلها إلى المستشفى.وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الرجل وهو يشهر سلاحه والشابة وهي تهرب منه.وأضاف الأمن في بيان نشر على مواقع التواصل أن قوات الأمن ألقت القبض على مطلق النار بعد عملية بحث جرت "بزمن قياسي".







وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن حالة الفتاة "مستقرة ومتوسطة" الخطورة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنه "جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار الذي تبين أنّه خطيب الفتاة السابق، وبالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه".



وأشار إلى أنه "جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم وبوشرت التحقيقات".(الحرة)