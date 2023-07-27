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مشاجرة حامية بين 3 عائلات... اليكم ما حصل

Lebanon 24
27-07-2023 | 02:51
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في واقعة مؤسفة، شهدت قرية مصرية اندلاع مشاجرة عنيفة بـ"الطوب والشوم" بين 3 عائلات استمرت لساعات لخلافات على تجارة المواد المخدرة والجيرة، ما خلف عشرات الإصابات.

واستمرت المشاجرة التي وقعت في قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، لثلاث ساعات، حيث استخدمت فيها أدوات حادة والشوم (عصي من الخيزران) والطوب، ما تسبب في حالة فزع ورعب بين المارة.
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وأسفرت المشاجرة عن إصابة حوالي 30 شخصا، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، حسب ما افادت وسائل إعلام محلية.

وبدأت القصة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة حامية الوطيس بين عائلات زين العابدين والجنزوري والصعايدة بنطاق دائرة المركز، حيث هرعت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

"رعب وفزع"
وأكد شهود عيان من القرية أن "هناك حالة من الرعب والفزع بين صفوف الأسر والعائلات بسبب شيوع تجارة المواد المخدرة بين أباطرة الإجرام طوال الأشهر الماضية".

وتمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الكمائن الثابتة والمتحركة، من ضبط 25 شخصا بحوزتهم شوم وأسلحة، بينما يستمر البحث عن عناصر هاربة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، حيث أخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.(العربية) 
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