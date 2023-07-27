Advertisement

منوعات

عقد قران ضخم يتحول لحديث السوشيل ميديا

Lebanon 24
27-07-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1091759-638260729019027554.PNG
Doc-P-1091759-638260729019027554.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومجموعات من الصور من حفل عقد قران ضخم حصل في إحدى المناطق البقاعية.
 
وأثنى الجمهور البقاعي على اهمية اقامة مثل هذا النوع من الحفلات في البقاع وخصوصا لابناء المغتربين الذي يرغبون بمشاركة اهلهم وذويهم بافراحهم، وانعاش الحركة الاقتصادية. والحفل اٌقيم في قصر ضخم لصاحبه رئيس بلدية الخيارة في البقاع الغربي محمد مظلوم الذي احتفل بعقد قران ابنته نديمة مظلوم على الشاب أمجد عمر حسين بحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي وحشد كبير من الفعاليات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية.
Advertisement
 
 
 
 
واللافت كان انّ حفل عقد القران حضره أكثر من 1500 مدعو.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:07 | 2023-07-27
09:55 | 2023-07-27
08:15 | 2023-07-27
05:00 | 2023-07-27
02:51 | 2023-07-27
01:00 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website