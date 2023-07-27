عقد قران ضخم يتحول لحديث السوشيل ميديا

تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومجموعات من الصور من حفل عقد قران ضخم حصل في إحدى المناطق البقاعية.

وأثنى الجمهور البقاعي على اهمية اقامة مثل هذا النوع من الحفلات في البقاع وخصوصا لابناء المغتربين الذي يرغبون بمشاركة اهلهم وذويهم بافراحهم، وانعاش الحركة الاقتصادية. والحفل اٌقيم في قصر ضخم لصاحبه رئيس بلدية الخيارة في البقاع الغربي محمد مظلوم الذي احتفل بعقد قران ابنته نديمة مظلوم على الشاب أمجد عمر حسين بحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي وحشد كبير من الفعاليات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية.

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واللافت كان انّ حفل عقد القران حضره أكثر من 1500 مدعو.