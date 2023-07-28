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الخنزير "بيغكاسو" يبيع لوحاته بأكثر من مليون دولار

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:00
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توجد لوحات الخنزير الرسام بيغكاسو" بحوزة الممثل جورج كلوني ولاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، وتتعاون معه Swatch وNissan.

وبيعت لوحات الخنزير الذي يعيش مع جوان ليفسون، الناشطة في مجال حقوق الحيوان في أميركا الجنوبية، بمبلغ إجمالي تجاوز المليون دولار. وقد كتبت هذه المرأة عن هذه الأمور في كتابها الجديد: "Pigcasso: خنزير رسام أنقذ المحمية الطبيعية".
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وكانت ليفسون قد أخذت "بيغكاسو" إلى بيتها عام 2016 بعد أن وجدته في حظيرة مسلخ مهجور، حيث لاحظت أن الخنزير التهم كل شيء كان في المكان باستثناء فرش الرسم. لذلك قررت تعليمه الرسم وتشجيعه على ذلك بمكافأته بالعنب.

وتقول: "أكثر اللحظات إثارة للاهتمام كانت عندما ابتكر بنفسه أشكالا مذهلة قلوبا وأحرفا وأرقاما". (روسيا اليوم)
 
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