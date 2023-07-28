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حادث غريب.. إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام حافلة بجمل

Lebanon 24
28-07-2023 | 11:30
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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن حادث مرور وقع اليوم الجمعة تسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية تندوف جنوب غربي الجزائر، وذلك بعد أن اصطدمت حافلة لنقل المسافرين بجمل. 

وأفادت بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف وبشار على مستوى قرية حاسي خبي بلدية أم العسل - تندوف.
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وأشارت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث. (روسيا اليوم) 
 
الجزائر.. إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام حافلة بجمل في تندوف (صورة)
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