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منوعات

في هذا البلد... رش الأموال في حفلات الزفاف ممنوع

Lebanon 24
29-07-2023 | 01:00
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دعت الشرطة في منطقة سمرقند بأوزبكستان المواطنين إلى عدم توزيع الأوراق المالية في حفلات الزفاف واحترام رموز الدولة المرسومة عليها.

أفادت بذلك الجمعة 28 يوليو الخدمة الصحفية للشرطة المحلية.

فهناك تقليد غير رسمي في أوزبكستان يتمثل في رش "مطر" من الأوراق المالية أمام المتزوجيْن حديثا أثناء الرقص، ويُفترض أن يَعدهما "المطر" من الأوراق المالية بالرفاهية والازدهار في حياتهما الزوجية.
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ونشرت وزادة الداخلية المحلية على قناة "تلغرام" مقطع فيديو حيث جاء ما يلي: "أعزاءنا المواطنين! ندعوكم إلى اتخاذ موقف احترام لرموز الدولة المرسومة على الأوراق المالية الأوزبكية".

وحسب الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية فإن الشبكات الاجتماعية صارت في الآونة الأخيرة تنشر مقاطع فيديو تحتوي على رمي الأموال في حفلات الزفاف، وجاء في رسالة فيديو بعثت بها الشرطة إلى المواطنين: "من غير الأخلاقي أن تدوسوا على الأوراق المالية مع صور رموز الدولة عليها".(نوفوستي)


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